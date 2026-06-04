Путин о переизбрании, условиях скорого окончания СВО и слухах о «смерти» экономики РФ
Главные заявления президента на встрече с руководителями информагентств
Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце провел встречу с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства раскрыл условия скорого окончания СВО, заявил о допустимости переизбрания на новый срок по Конституции и выразил готовность к диалогу с Евросоюзом. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О боевых действиях на Украине
- Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте на Украине, чем заявления об этом из США.
- Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.
- Численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек, ежемесячные потери составляют около 40 тыс. человек. Катастрофическая нехватка личного состава — главная проблема ВСУ. Проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий.
- С начала 2026 года из ВСУ дезертировали 60 тыс. человек. Каждый месяц из ВСУ дезертируют около 20 тыс. человек. На Украине за дезертирство возбуждено 200 тыс уголовных дел.
- Принудительная мобилизация дает ВСУ 15-16 тыс. человек в месяц. На Украине людей ловят на улице как бездомных собак и силой запихивают в армию.
- ВС РФ полностью взяли под контроль ЛНР и более 85% территории ДНР. РФ контролирует 80% Запорожской области. Армия РФ поставила под контроль примерно 2,4 тыс. кв. км за последний месяц.
- У Украины не существует системы ПВО, есть только отдельные элементы, а также нет ударных систем, которые есть у РФ. У Украины нет гиперзвуковых и крылатых ракет в отличие от России.
- Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов, некоторые из них прорываются на территорию РФ, к сожалению.
- РФ готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе, о которой говорилось с Дональдом Трампом в Анкоридже. Там Россия согласилась на определенные компромиссы по Украине, но с ними должен согласиться и Киев, чтобы конфликт пришел к завершению.
- Последнее применение «Орешника» по Украине было по месту, где было удобнее посмотреть результаты. По территории Украины не было в полном смысле боевого применения «Орешника».
- После удара «Орешником» по Белой Церкви туда залетели дроны РФ, чтобы посмотреть, как упали блоки ракет. Удары «Орешником» важны для будущего полноформатного применения комплекса.
- Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Если мир на Украине установится, борьба за власть в Киеве кардинально обострится.
- Законность представления Украины Зеленским — вопрос юристов. Если мы дойдем до подписания документов с Украиной, их надо подписывать с легитимными представителями Киева.
- Соглашение с Киевом стало бы документом исторического значения. При подписании мирного документа с Киевом я бы сказал: «Слава Богу, все закончилось».
- Разговоры о возможности нападения РФ на НАТО — это сознательная провокация. Подумайте, зачем это Москве.
- Все стараются не замечать перезахоронение нацистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских.
- Чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости приостанавливать боевые действия.
О Евросоюзе
- Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
- Герхард Шредер является государственным деятелем Германии, причем одним из лучших. Это человек, которому можно доверять.
- РФ не отказывается от контактов с ЕС, достаточно снять трубку и позвонить.
- Россия не может доверять людям, которые говорят о необходимости нанести Москве стратегическое поражение.
- Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, это там отказались от них.
- Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы с Россией можно на уровне МИДов или спецслужб. Контакты по этим линиям продолжаются.
- Услышал гвалт из Европы, что Россия навязывает кандидатуры возможных переговорщиков, но она ничего не навязывает.
- Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой.
- ЕС может помочь в решении украинского конфликта, но эта помощь должна быть в рамках договоренностей в Анкоридже.
- РФ не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок.
- Заявления о российской угрозе в Европе — это провокация для одурачивания собственного населения и выбивания денег.
- Европейцы должны отбросить колониальный подход и разговаривать с РФ на равных.
О «Северных потоках»
- «Северные потоки» были взорваны, но по одной нитке можно начать поставки газа в Германию хоть завтра.
- Есть действующий контракт между «Газпромом» и германскими партнерами, чтобы возобновить прокачку газа по действующей нитке «Северного потока-2» — нужно только решение Берлина.
- Оставшаяся нитка «Северного потока» находится под санкциями США, для возобновления поставок ФРГ должна обратиться к Вашингтону.
- Россия ждет ясный ответ Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны. По «Северному потоку-2» могли бы поставлять 28 млрд кубометров в год.
Об Армении
- Армения вправе выбирать приоритетных для себя партнеров. Правительство Никола Пашиняна ориентируется на европейские стандарты, это суверенное право любой страны.
- В РФ вызвало озабоченность принятие в Армении закона о начале процесса присоединения к ЕС.
- РФ просила бы Армению скорее определиться, в каком направлении она хочет двигаться. Россия просит Ереван как можно скорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС.
- Армения находится в рамках ЕАЭС, его нормы регулирования в торговле и экономике не совпадают с нормами ЕС. Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе стандарты ЕС и ЕАЭС совпадали.
- По какому бы пути ни приняла решение идти Армения, Россия сохранит с ней отношения.
О Казахстане
- Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей», но дискуссии всегда острые по всем вопросам.
- У РФ и Казахстана есть желание находить компромиссы, которые бы помогали достижению общих целей — повышению благосостояния граждан.
- Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.
О Китае
- Товарооборот России и Китая впечатляет, он вырос под $250 млрд.
- Россия не делала никаких «разворотов» в сторону Азии, она союзник и сосед Китая. Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга.
- Россия и Китая продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным для стран и не связано с текущими событиями в мире.
- Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере.
Об Индии
- Отношения России и Индии — это особо привилегированное стратегическое партнерство.
- Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома.
- РФ и Индия в ближайшие годы выйдут на $100 млрд товарооборота, есть все предпосылки чтобы добиваться более амбициозных целей.
- Сотрудничество Индии и США не создает сложностей в отношениях Дели и Москвы. США пытаются давить на Индию, в том числе в сотрудничестве с Россией, но на Нарендру Моди давить бесполезно.
- Россия сможет договориться и с Индией, и с США.
- Россия работает с Индией по разработке систем вооружений.
О Ближнем Востоке
- Россия ценит усилия Египта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
- Трагедия Палестины никуда не ушла, Египет продолжает вносить вклад в справедливое урегулирование.
- Надеюсь, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте.
- Египет — приоритетный партнер РФ на Ближнем Востоке.
- Создание полноценного палестинского государства является решением ситуации на Ближнем Востоке.
- События вокруг Ирана привели к снижению темпов реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».
- Россия не хочет навязывать свои услуги в разрешении проблемы вокруг Ирана, ее предложения известны всем.
- Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана. Вывезенный уран в дальнейшем можно использовать в иранских программах по мирному атому.
- Россия поддержит любое решение по иранскому кризису, которое привело бы к разрядке.
- Российские компании выигрывают от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, но это временное явление. То, что Россия является выгодоприобретателем войны, — это спекуляция.
Об экономике
- Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены.
- Жесткие меры властей по подавлению инфляции дают результат, экономика РФ продолжает расти.
- В России был принят ряд жестких решений для оздоровления макроэкономических показателей.
- Реальные доходы населения продолжают расти.
- Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции.
- Россия сознательно пошла на «переохлаждение» экономики, чтобы сохранить ее здоровье.
- Российская экономика по паритету покупательной способности обогнала все европейские страны и стала четвертой в мире.
О президентстве
- Пока рано говорить, буду ли я баллотироваться в 2030 году, хотя Конституция это позволяет.
- Перед Россией много больших и острых вопросов, их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок.