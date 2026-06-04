Путин о переизбрании, условиях скорого окончания СВО и слухах о «смерти» экономики РФ

Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце провел встречу с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства раскрыл условия скорого окончания СВО, заявил о допустимости переизбрания на новый срок по Конституции и выразил готовность к диалогу с Евросоюзом. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О боевых действиях на Украине Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте на Украине, чем заявления об этом из США.

Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.

Численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек, ежемесячные потери составляют около 40 тыс. человек. Катастрофическая нехватка личного состава — главная проблема ВСУ. Проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий.

С начала 2026 года из ВСУ дезертировали 60 тыс. человек. Каждый месяц из ВСУ дезертируют около 20 тыс. человек. На Украине за дезертирство возбуждено 200 тыс уголовных дел.

Принудительная мобилизация дает ВСУ 15-16 тыс. человек в месяц. На Украине людей ловят на улице как бездомных собак и силой запихивают в армию.

ВС РФ полностью взяли под контроль ЛНР и более 85% территории ДНР. РФ контролирует 80% Запорожской области. Армия РФ поставила под контроль примерно 2,4 тыс. кв. км за последний месяц.

У Украины не существует системы ПВО, есть только отдельные элементы, а также нет ударных систем, которые есть у РФ. У Украины нет гиперзвуковых и крылатых ракет в отличие от России.

Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов, некоторые из них прорываются на территорию РФ, к сожалению.

РФ готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе, о которой говорилось с Дональдом Трампом в Анкоридже. Там Россия согласилась на определенные компромиссы по Украине, но с ними должен согласиться и Киев, чтобы конфликт пришел к завершению.

Последнее применение «Орешника» по Украине было по месту, где было удобнее посмотреть результаты. По территории Украины не было в полном смысле боевого применения «Орешника».

После удара «Орешником» по Белой Церкви туда залетели дроны РФ, чтобы посмотреть, как упали блоки ракет. Удары «Орешником» важны для будущего полноформатного применения комплекса.

Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Если мир на Украине установится, борьба за власть в Киеве кардинально обострится.

Законность представления Украины Зеленским — вопрос юристов. Если мы дойдем до подписания документов с Украиной, их надо подписывать с легитимными представителями Киева.

Соглашение с Киевом стало бы документом исторического значения. При подписании мирного документа с Киевом я бы сказал: «Слава Богу, все закончилось».

Разговоры о возможности нападения РФ на НАТО — это сознательная провокация. Подумайте, зачем это Москве.

Все стараются не замечать перезахоронение нацистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских.

Чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости приостанавливать боевые действия.

О Евросоюзе Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.

Герхард Шредер является государственным деятелем Германии, причем одним из лучших. Это человек, которому можно доверять.

РФ не отказывается от контактов с ЕС, достаточно снять трубку и позвонить.

Россия не может доверять людям, которые говорят о необходимости нанести Москве стратегическое поражение.

Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, это там отказались от них.

Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы с Россией можно на уровне МИДов или спецслужб. Контакты по этим линиям продолжаются.

Услышал гвалт из Европы, что Россия навязывает кандидатуры возможных переговорщиков, но она ничего не навязывает.

Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой.

ЕС может помочь в решении украинского конфликта, но эта помощь должна быть в рамках договоренностей в Анкоридже.

РФ не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок.

Заявления о российской угрозе в Европе — это провокация для одурачивания собственного населения и выбивания денег.

Европейцы должны отбросить колониальный подход и разговаривать с РФ на равных.

О «Северных потоках» «Северные потоки» были взорваны, но по одной нитке можно начать поставки газа в Германию хоть завтра.

Есть действующий контракт между «Газпромом» и германскими партнерами, чтобы возобновить прокачку газа по действующей нитке «Северного потока-2» — нужно только решение Берлина.

Оставшаяся нитка «Северного потока» находится под санкциями США, для возобновления поставок ФРГ должна обратиться к Вашингтону.

Россия ждет ясный ответ Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны. По «Северному потоку-2» могли бы поставлять 28 млрд кубометров в год.

Об Армении Армения вправе выбирать приоритетных для себя партнеров. Правительство Никола Пашиняна ориентируется на европейские стандарты, это суверенное право любой страны.

В РФ вызвало озабоченность принятие в Армении закона о начале процесса присоединения к ЕС.

РФ просила бы Армению скорее определиться, в каком направлении она хочет двигаться. Россия просит Ереван как можно скорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС.

Армения находится в рамках ЕАЭС, его нормы регулирования в торговле и экономике не совпадают с нормами ЕС. Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе стандарты ЕС и ЕАЭС совпадали.

По какому бы пути ни приняла решение идти Армения, Россия сохранит с ней отношения.

О Казахстане Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей», но дискуссии всегда острые по всем вопросам.

У РФ и Казахстана есть желание находить компромиссы, которые бы помогали достижению общих целей — повышению благосостояния граждан.

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.

О Китае Товарооборот России и Китая впечатляет, он вырос под $250 млрд.

Россия не делала никаких «разворотов» в сторону Азии, она союзник и сосед Китая. Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга.

Россия и Китая продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным для стран и не связано с текущими событиями в мире.

Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере.

Об Индии Отношения России и Индии — это особо привилегированное стратегическое партнерство.

Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома.

РФ и Индия в ближайшие годы выйдут на $100 млрд товарооборота, есть все предпосылки чтобы добиваться более амбициозных целей.

Сотрудничество Индии и США не создает сложностей в отношениях Дели и Москвы. США пытаются давить на Индию, в том числе в сотрудничестве с Россией, но на Нарендру Моди давить бесполезно.

Россия сможет договориться и с Индией, и с США.

Россия работает с Индией по разработке систем вооружений.

О Ближнем Востоке Россия ценит усилия Египта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Трагедия Палестины никуда не ушла, Египет продолжает вносить вклад в справедливое урегулирование.

Надеюсь, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте.

Египет — приоритетный партнер РФ на Ближнем Востоке.

Создание полноценного палестинского государства является решением ситуации на Ближнем Востоке.

События вокруг Ирана привели к снижению темпов реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

Россия не хочет навязывать свои услуги в разрешении проблемы вокруг Ирана, ее предложения известны всем.

Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана. Вывезенный уран в дальнейшем можно использовать в иранских программах по мирному атому.

Россия поддержит любое решение по иранскому кризису, которое привело бы к разрядке.

Российские компании выигрывают от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, но это временное явление. То, что Россия является выгодоприобретателем войны, — это спекуляция.

Об экономике Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены.

Жесткие меры властей по подавлению инфляции дают результат, экономика РФ продолжает расти.

В России был принят ряд жестких решений для оздоровления макроэкономических показателей.

Реальные доходы населения продолжают расти.

Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции.

Россия сознательно пошла на «переохлаждение» экономики, чтобы сохранить ее здоровье.

Российская экономика по паритету покупательной способности обогнала все европейские страны и стала четвертой в мире.

О президентстве Пока рано говорить, буду ли я баллотироваться в 2030 году, хотя Конституция это позволяет.

Перед Россией много больших и острых вопросов, их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок.

Эрдни Кагалтынов