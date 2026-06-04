Путин: говорить о переизбрании в 2030 году еще рано

Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что Конституция России позволяет ему переизбираться на пост президента в 2030 году. Однако говорить об этом, по его словам, еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим»,— сказал господин Путин.

Президент подчеркнул, что пока даже не думает об этом. По его словам, перед страной много больших и острых вопросов, их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок.