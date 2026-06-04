Путин: для начала переговоров с Украиной нет необходимости приостанавливать бои

Для начала переговоров с Украиной нет необходимости в приостановке боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

«Причина, по которой Киев так настаивает на остановке боев — поражения Вооруженных сил Украины на поле боя», — отметил господин Путин.

По словам президента РФ, речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже. Путин заявил, что российские военные каждый день берут новые населенные пункты под контроль. В этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы Россия приостановила движение ВС РФ.

Владимир Путин также ранее заявил, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет. Конфликт быстро придет к своему естественному завершению, если на компромиссы согласится и украинская сторона.