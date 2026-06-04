Путин отметил рост российской экономики вопреки инфляции

Российская экономика стабильно растет, несмотря на инфляцию, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, Банк России (ЦБ) принимает результативные решения для подавления роста инфляции.

«А экономика России в прошлом году — немного, но все-таки процентик, процент есть. И продолжает расти сейчас»,— сказал Владимир Путин. Говоря о негативных прогнозах относительно российской экономики, он напомнил, что она за последние годы выросла на 10%, а европейская — всего на 3%.

Он добавил, что ЦБ принял ряд жестких решений в связи с макроэкономическим состоянием экономики, в первую очередь с инфляцией. В их числе президент России назвал и поднятие ключевой ставки. «Но эти меры дают результат: год к году за апрель экономика возвращается, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям», — отметил он.

Продолжая говорить об инфляции, господин Путин подчеркнул, что она возвращается к плановому показателю. «Уровень инфляции 5,4% в годовом выражении он назвал хорошим результатом. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции. Боремся за здоровье российской экономики в целом <...> Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», — заявил Владимир Путин.