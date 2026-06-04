Путин: контроль РФ над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу

Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, противоречий между сделкой и контролем РФ над Донбассом нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во-первых, одно другого не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" — не противоречит друг другу»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что Москва по-прежнему готова пойти на компромиссы, озвученные на переговорах в Анкоридже. Конфликт быстро придет к своему естественному завершению, если на них согласится и украинская сторона, подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов, господин Путин отметил, что Россия сейчас контролирует свыше 85% ДНР, 100% ЛНР и 80% Запорожской области. Он указал и на катастрофическую потерю личного состава у ВСУ. По его словам, армия Украины уже потеряла 100 тыс. человек.