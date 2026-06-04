Путин назвал удары «Орешником» по Украине испытательными

Применение «Орешника» при ударах по территории Украины в конце мая было не боевым, а испытательным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки,— сказал он.

По его словам, на данный момент не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова. Президент России не исключил, что в будущем могут быть приняты решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.

Последний раз Минобороны отчиталось об ударе «Орешником» по Украине 24 мая. Удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», отметили в ведомстве.

Комментарии российских экспертов предупреждений МИД РФ об ударах по Киеву — в материале «Ответная эскалация со стороны России — важный сигнал для европейских элит».