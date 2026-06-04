Путин рассказал о продолжающихся контактах российских и европейских спецслужб

Контакты между российскими и европейскими спецслужбами продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Это же рабочий момент, об этом можно поговорить. Тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне Министерства иностранных дел или на уровне спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются»,— отметил господин Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. При этом есть сложность, связанная с тем, кто будет представлять позицию Европы в начале обсуждений.