Главные новости за 4 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в трех муниципальных образованиях Ростовской области, жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сведения о возможных повреждениях инфраструктуры и состоянии граждан в настоящее время проверяются.

В январе-апреле 2026 года в Ростовской области объем выданных автокредитов составил 11,9 млрд руб., что на 31,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 9 млрд. руб. По росту показателя область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ростовский областной перинатальный центр прокомментировал ситуацию с гибелью доношенного ребенка после проведения наружного акушерского переворота. В центре заявили, что процедура проводилась в строгом соответствии с клиническими рекомендациями и при отсутствии противопоказаний у пациентки. Также в медучреждении подчеркнули, что женщина была заранее проинформирована о возможных рисках и подписала добровольное информированное согласие на проведение манипуляции.

Правительство Ростовской области не допустит ухудшения финансовой ситуации в футбольном клубе ФК Ростов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Мы контролируем финансовую ситуацию клуба и не допустим ее ухудшения»,— приводит слова главы региона «Матч ТВ». В течение сезона 2025/26 в СМИ неоднократно появлялась информация о финансовых проблемах клуба.

Зернотрейдинговые компании Ростовской области завершили 2025 год с совокупным убытком 6,8 млрд руб. против прибыли 11,5 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК-Интерфакс, проанализированные «Ъ-Ростов». За два года финансовый результат отрасли ухудшился более чем на 26 млрд руб.

В Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области зарегистрированы случаи заражения людей лихорадкой Ку после укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По состоянию на 3 июня в медицинские организации Ростовской области после укусов клещей обратились около 2,1 тыс. человек. Более трети пострадавших — 38,2% — составили дети в возрасте до 14 лет.

В Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Шевченко, которого следствие считает участником организованной преступной группы «Кладбищенские», входившей в состав преступного сообщества «Сельмаш». По версии следствия, в 2016 году фигурант участвовал в вымогательстве денежных средств у предпринимателя, работавшего на рынке ритуальных услуг. Уголовное дело по статье о вымогательстве было возбуждено в апреле 2020 года. После этого Дмитрий Шевченко скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в межгосударственный розыск.