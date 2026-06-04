Власти Ростовской области пообещали не допустить ухудшения финансового положения ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области не допустит ухудшения финансовой ситуации в футбольном клубе ФК Ростов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Мы контролируем финансовую ситуацию клуба и не допустим ее ухудшения»,— приводит слова главы региона «Матч ТВ».

В течение сезона 2025/26 в СМИ неоднократно появлялась информация о финансовых проблемах клуба. В частности, сообщалось о наличии задолженности, которая могла повлиять на получение лицензии для участия в чемпионате России.

Однако в мае стало известно об улучшении финансового положения команды. По итогам лицензирования клуб был допущен к участию в сезоне Российской премьер-лиги 2026/27.

По итогам завершившегося чемпионата России «Ростов» набрал 33 очка и занял десятое место в турнирной таблице.

Финансовое состояние клуба остается одним из ключевых вопросов для его дальнейшего развития. Ранее региональные власти неоднократно заявляли о заинтересованности в сохранении стабильной работы команды, которая является одним из главных спортивных брендов Ростовской области.

Валерий Климов