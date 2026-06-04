В Ростове будут судить предполагаемого участника ОПГ «Кладбищенские», скрывавшегося более пяти лет

В Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Шевченко, которого следствие считает участником организованной преступной группы «Кладбищенские», входившей в состав преступного сообщества «Сельмаш». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016 году фигурант участвовал в вымогательстве денежных средств у предпринимателя, работавшего на рынке ритуальных услуг. Уголовное дело по статье о вымогательстве было возбуждено в апреле 2020 года. После этого Дмитрий Шевченко скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в межгосударственный розыск.

Как ранее сообщало УФСБ по Ростовской области, более пяти лет подозреваемому удавалось скрываться благодаря использованию поддельных документов на другое имя. В июне 2021 года Ленинский районный суд Ростова заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранительных органов, ОПГ «Кладбищенские» являлась одним из подразделений преступного сообщества «Сельмаш», созданного криминальным авторитетом Нодари Асояном, известным как Нодар Руставский. Следствие считает, что участники группировки с 2011 по 2019 год занимались вымогательством денег у предпринимателей ритуального бизнеса и других лиц.

В сентябре 2025 года Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 15 участникам ОПГ «Кладбищенские». Фигуранты были признаны виновными в вымогательстве, мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе. Им назначили наказания от 7,5 до 23 лет лишения свободы. На тот момент Дмитрий Шевченко оставался в розыске.

Теперь суду предстоит отдельно рассмотреть уголовное дело предполагаемого участника группировки, задержанного после многолетнего розыска.

Валерий Климов