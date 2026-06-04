В четырех районах Ростовской области выявили случаи лихорадки Ку после укусов клещей
В Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области зарегистрированы случаи заражения людей лихорадкой Ку после укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что выявленные случаи между собой не связаны. Кроме того, в Мартыновском районе был зафиксирован случай заражения человека Крымской геморрагической лихорадкой. По данным санитарного ведомства, инфицирование произошло во время ухода за крупным рогатым скотом.
По состоянию на 3 июня в медицинские организации Ростовской области после укусов клещей обратились около 2,1 тыс. человек. Более трети пострадавших — 38,2% — составили дети в возрасте до 14 лет.
Для снижения численности клещей в регионе продолжаются акарицидные обработки территорий. В частности, специалисты проводят обработку зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных.
По данным управления Роспотребнадзора, к началу июня соответствующими мероприятиями охвачено более 6 тыс. га территории Ростовской области.
Лихорадка Ку относится к природно-очаговым инфекционным заболеваниям и может передаваться человеку как через укусы клещей, так и при контакте с инфицированными животными.