Перинатальный центр Ростова сделал заявление после гибели младенца

Ростовский областной перинатальный центр прокомментировал ситуацию с гибелью доношенного ребенка после проведения наружного акушерского переворота. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В центре заявили, что процедура проводилась в строгом соответствии с клиническими рекомендациями и при отсутствии противопоказаний у пациентки. Также в медучреждении подчеркнули, что женщина была заранее проинформирована о возможных рисках и подписала добровольное информированное согласие на проведение манипуляции.

По данным перинатального центра, любые медицинские вмешательства связаны с риском осложнений, однако в данном случае они развились спустя 11 часов после процедуры. В учреждении отметили, что подобная ситуация стала первой в практике специалистов центра.

Ранее жительница Ростова-на-Дону публично обвинила врачей перинатального центра в гибели своего ребенка. По словам женщины, в мае 2026 года ей провели наружный акушерский переворот — процедуру, применяемую для изменения положения плода перед родами.

Пациентка утверждает, что после манипуляции у нее произошли отслойка плаценты и внутреннее кровотечение, что привело к преждевременным родам. По ее словам, ребенок погиб внутриутробно от гипоксии.

В настоящее время обстоятельства произошедшего проверяет территориальный орган Росздравнадзора. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

В перинатальном центре настаивают, что процедура была выполнена в соответствии с действующими медицинскими стандартами, а окончательные выводы о причинах трагедии должны быть сделаны по результатам проверки.

Валерий Климов