На Дону объем выданных автокредитов вырос на 31,5%

В январе-апреле 2026 года в Ростовской области объем выданных автокредитов составил 11,9 млрд руб., что на 31,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 9 млрд. руб. По росту показателя область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первые три места рейтинга заняли Воронежская область (+39,5%), Санкт-Петербург (+34,7%) и Москва (+34,6%).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-апреле 2026 года был отмечен в Москве (44,6 млрд. руб.), Московской области (34,3 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (25,8 млрд. руб.).

Наталья Белоштейн