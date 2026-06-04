В Ярославле из-за съемок фильма перекроют участки дорог

В центре Ярославля 9 июня будут введены временные ограничения для проезда транспорта в связи со съемками фильма. Соответствующий приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С 7:00 до 12:00 закроют проезд у Ярославского художественного музея на участках Народного переулка и Волжской набережной. С 14:00 до 17:00 движение будет ограничено на участке улицы Андропова у мэрии (от Нахимсона до Революционной). С 17:00 до 22:00 будет перекрыта дорога у Часовни Спаса Нерукотворного Образа (на площади Челюскинцев от Советской площади до улицы Революционной).

В приказе указывается, что съемки будет вести кинокомпания «ЯрСинема». Ранее ярославские СМИ сообщали, что в городе снимают четвертый сезон сериала «Алекс Лютый» с Антоном Хабаровым.

Алла Чижова