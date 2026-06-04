В Ярославской области в конце мая ускорился рост цен на топливо

Средние потребительские цены на автомобильное топливо с 26 мая по 1 июня 2026 года выросли на 0,73%, что больше, чем на неделе с 19 по 25 мая (рост на 0,03%). Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средняя цена на бензин автомобильный в последнюю неделю мая увеличилась с 65,34 руб. до 65,83 руб. за литр, или на 0,49 руб. Лидером по росту стал бензин АИ-95: он стал дороже на 0,59 руб., средняя цена на него на 1 июня составила 67,24 руб. АИ-92 подорожал на 0,36 руб. (до 62,46 руб.), дизельное топливо — на 0,49 руб. (до 76,57 руб.) за литр.

По данным Ярославльстата, с 12 января по 1 июня средняя цена на бензин в регионе выросла на 2,42 руб. или на 3,8%. Несмотря на рост, бензин в Ярославской области остается одним из самых дешевых в ЦФО — по данным Росстата, дешевле он только в Ивановской области.

Антон Голицын