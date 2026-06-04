В Ярославской области в ночном ДТП погиб мотоциклист

В Пошехонском округе ночью 4 июня в результате аварии погиб 32-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировано в 1:00 на 297-м км трассы «Сергиев Посад — Череповец», в селе Кременево. По данным полиции, мужчина, не имея прав, ехал на мотоцикле Kayo со стороны Рыбинска в Пошехонье, но потерял управление. В результате мотоцикл вылетел в кювет и въехал в дорожный знак.

Водитель скончался на месте происшествия. Его пассажира — мужчину 30 лет — госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова