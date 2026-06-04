Средний чек покупки квартиры в Крыму и Севастополе составил 8,2–10,1 млн рублей

Средний бюджет покупки квартиры в новостройке в Крыму и Севастополе в первом квартале 2026 года составил 8,2–10,1 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина со ссылкой на данные аналитической платформы BNMAP.pro, которая аккумулирует сведения по зарегистрированным сделкам с жилой недвижимостью на первичном рынке полуострова на основании договоров долевого участия (ДДУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для сравнения: в первом квартале 2025 года средний чек покупки жилья достигал 8,6–10,1 млн руб., а 2024 года — 7,2–7,4 млн руб.

«По итогам марта 2026 года наиболее высокая средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости Крыма и Севастополя традиционно зафиксирована в Ялте — порядка 420 тыс. руб. Это абсолютный ценовой лидер полуострова, что объясняется ограниченным объемом предложения, престижностью Южного берега Крыма, высокой туристической привлекательностью, дефицитом ликвидных земельных участков и концентрацией премиальных проектов»,— рассказала Ольга Изосина.

Наиболее бюджетным рынком среди крупных локаций остается Симферополь, где средняя стоимость квадратного метра в марте 2026 года составила порядка 174 тыс. руб.

Эксперт по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию Анна Зеленская считает, что рынок недвижимости полуострова продолжает показывать устойчивость вопреки сложным внешним обстоятельствам.

«Рынок аренды жилья в текущем сезоне демонстрирует опережающие темпы роста, прибавив около 15% к стоимости прошлого года, что связано с сокращением предложения качественных объектов и переориентацией многих россиян на внутренний туризм в условиях ограниченного авиасообщения. Инвестиционная привлекательность недвижимости полуострова трансформируется из стратегии быстрого заработка в долгосрочное сохранение капитала. Наиболее доходными локациями остаются Южный берег Крыма, особенно Ялта и Алушта, а также Севастополь, где спрос подогревается развитием инфраструктуры и созданием новых общественных пространств»,— прокомментировала Анна Зеленская.

По ее наблюдениям, инвесторов привлекают объекты в составе крупных жилых комплексов с собственной закрытой территорией, так как они более ликвидны. Эффект от вложений в недвижимость полуострова, считает эксперт, стоит оценивать на горизонте 5–7 лет, ожидая основную прибыль не от перепродажи на этапе строительства, а от капитализации объекта после стабилизации геополитической обстановки и запуска полноценного транспортного сообщения.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», девелоперы в первом квартале 2026 года выручили 20,3 млрд руб. от продажи жилья в Крыму и Севастополе.

Маргарита Синкевич