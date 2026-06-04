В Ярославской области заработали 30 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области запущены в работу 30 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, называемых «Паук». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Комплексы фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров, а также нарушение правил пользования телефоном водителем.

Комплексы работают по следующим адресам:

«Шебунино - Красный Профинтерн», км 12+950 (н.п. Грешнево); (н.п. Заволжье);

Ярославль: пересечение Суздальского шоссе и Складского переулка; пр-т Машиностроителей, в районе д. 2 по ул. Васильковая, н.п. Красный Бор; пересечение ул. Большая Федоровская с ул. Малая Химическая; пересечение ул. Труфанова и Мурманского проезда;

н.п. Красный Бор, пересечение ул. Мостецкая и ул. Хутор;

«Туношна — Бурмакино», км 22+154 (н.п. Бурмакино);

Р-151 «Ярославль - Рыбинск», км 62+415 (в районе Октябрьского); км 29+005 (в районе Константиновского); (н.п. Ермаково); (н.п. Григорьевское);

Ростов Великий: путепровод через ж/д пути по Савинскому шоссе; ул. Покровская, в районе д. 106;

Переславль-Залесский, ул. Свободы, в районе д. 113;

Рыбинск, ул. 9 Мая, участок в районе дома № 35А (в районе пересечения автодороги на нефтебазу);

н.п. Великое, ул. Некрасовская, в районе д. 1А (пешеходный переход в районе школы);

Пошехонье, пересечение ул. Войнова с ул. Преображенского;

«Петровское - Караш - Заозерье - Пречистое» (н.п. Демьянское);

перекресток дорог «Ярославль - Заячий Холм», «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)», «Заячий Холм - Михалево»;

Р-79 «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)» (н.п. Осенево);

Р-153 «Углич - Ростов» (н.п Юрьевская Слобода); км 70+436 (н.п. Борисоглебский); км 76+400 (в районе поворота на Шулец);

М-8 «Холмогоры», км 135+670 (Переславль-Залесский, ул. Московская, в районе д. 113Б); км 141+580 (г. Переславль-Залесский, пересечение ул. Урицкого и ул. Маяковского);

перекресток дорог «Ярославль - Любим» и «Середа - Бухалово»;

«Рыбинск - Тутаев» (до дер. Помогалово), н.п. Ераково.

В марте текущего года начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области полковник полиции Александр Иереев сообщал, что в регионе работают 315 «Пауков». С начала года они зафиксировали свыше 88 тыс. нарушений.

Алла Чижова