В Ярославле с работника ТРЦ взыскали 1 млн за дачу взятки чиновнику

В Ярославле с местного жителя, осужденного за дачу взятки должностному лицу министерства, взыскали уголовный штраф в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в Специализированном отделении судебных приставов по Ярославской области ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отделении пояснили, что 33-летний ярославец был должностным лицом арендатора ТРЦ. Указанное юрлицо занималось обслуживанием ТРЦ и сдавало площади в субаренду.

На территории торгового центра произошло короткое замыкание с последующим горением высоковольтного провода в трансформаторной подстанции. Должностное лицо арендатора, чтобы избежать проверок, привлечения к ответственности юрлица и наложения штрафа, передало через посредника взятку сотруднику министерства. Размер взятки составил 150 тыс. руб. За эти деньги представитель министерства отдал распоряжение не составлять донесение о пожаре.

Суд признал взяткодателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 1 млн руб. Судебные приставы во исполнение приговора возбудили производство, уведомили об этом должника и запретили ему выезд из страны. Кроме того, были наложены запреты на регистрационные действия в отношении квартиры и автомобиля Chevrolet Cruze. Эти меры вынудили осужденного оплатить штраф.

Алла Чижова