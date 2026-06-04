В Ярославле новый порядок производства земляных работ вступит в силу 1 сентября

Новый порядок производства земляных работ начнет действовать в Ярославле с 1 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, разрешение на земляные работы будет выдаваться не более чем на 30 дней, в аварийных случаях — на 14 дней. Продлить срок производства земляных работ можно только один раз и на срок не более 30 дней. На больший срок — допускается, но в исключительных случаях и после рассмотрения на профильной комиссии.

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, лесных насаждений и элементов благоустройства, возникшие в результате земляных работ, должны быть полностью устранены. Так, на дорогах, в скверах, бульварах и парках восстановительные работы должны стартовать сразу после засыпки траншей и завершаться в двухдневный срок.

В случаях проведения работ на водопроводе, канализации, газопроводе, теплосетях, электрических сетях, магистральных коммуникациях срок восстановления благоустройства варьируется от 5 до 10 дней. Если работы ведутся зимой, то благоустройство восстанавливается во временном варианте, а до 20 мая должно быть завершено в полном объеме.

Указывается, что организация, выполнявшая работы, в течение 3 лет несет ответственность за качество обратной засыпки, устройство основания, асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров, восстановление газонов и в случае появления нарушений должна провести ремонт.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что областные власти разработали единый порядок для всех округов. Губернатор Михаил Евраев объяснял, что жители жалуются на раскопанные и брошенные на неизвестный срок территории. Соответствующий порядок должны были принять все округа.

Алла Чижова