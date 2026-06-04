Ярославскую область посетили 13 млн туристов в 2025 году

Города Ярославской области посетили 13,2 млн туристов в 2025 году, что на 700 тыс. человек больше, чем в 2024 году. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тутаев. Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Тутаев. Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

«У нас 13 млн туристов по прошлому году. Это все в совокупности — и ночующие, и неночующие. Это серьезное количество. И вы можете увидеть сами — у нас потрясающие города: Ярославль, Рыбинск, Ростов Великий, Углич, Переславль-Залесский, Тутаев, Данилов, самое красивое село в России Вятское и Мышкин. И Рыбинское море огромное, потрясающее»,— цитирует информагентство губернатора.

В регионе реализуется немало проектов для удобства туристов. Так, в городах области появилась «Медвежья тропа» в виде тротуарной плитки, которая ведет гостей по главным достопримечательностям, устанавливают сенсорные панели для знакомства с городом. Дополнительно Михаил Евраев отметил создание пешеходных центров в городах региона, которое, по его мнению, «неузнаваемо изменит Ярославскую область».

Алла Чижова