Жителя Рыбинска задержали по делу об экстремизме

Силовики задержали 35-летнего жителя Рыбинска, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что молодой человек в открытом сообществе социальной сети оставил комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти и вражды»,— прокомментировали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.

Алла Чижова