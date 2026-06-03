В Ярославле установили подростка, разбившего остекление остановки

В Ярославле сотрудники полиции установили личность несовершеннолетнего, разбившего остекление остановочного павильона на улице Угличской. Об этом сообщили в УМВД.

Момент порчи имущества зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как подросток сначала ударил аварийным молотком по скамейке на остановке, а затем несколько раз стукнул по стеклу, в результате чего оно треснуло. Ущерб оценивается в 90 тыс. руб.

«В ходе проведенной проверки сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району установлен подросток 2012 г.р.: во время беседы с правоохранителями причин своего поступка он объяснить не смог»,— сообщили в УМВД.

Полицейские собирают необходимые материалы для принятия решения в установленном законом порядке.

Алла Чижова