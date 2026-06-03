В Ярославле растет площадь поражения борщевиком

В Ярославле увеличивается площадь распространения борщевика. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил руководитель «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Площадь растет, потому что семена до 10 лет могут лежать в земле. Одни очаги обработали в том году, но появляются новые»,— сказал господин Степанов.

Как добавил заместитель мэра по ЖКХ Николай Степанов, в год в городе обрабатывается около 150 гектаров борщевика. Он подчеркнул, что на уничтожение борщевика нужно несколько лет — минимум два-три года.

«Мы борьбу с борщевиком ведем всего лишь три-четыре года, у нас пока выявляется очень много новых мест, которых не было ранее в титулах и в списках. Поэтому увеличение его сейчас идет в основном за счет новых мест. По прошествии, наверное, пяти-шести лет должно пойти уже снижение площадей, которые мы будем обрабатывать. Постепенно мы выдавливаем его»,— сказал заммэра.

Он заметил, что в центральной части города немного мест произрастания борщевика, в основном проблема видна в частном секторе и на приграничных территориях.

Алла Чижова