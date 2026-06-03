В Ярославле под КРТ отдадут территорию в районе улицы Колышкина

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Колышкина, напротив дома №64. Опубликован соответствующий документ.

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Под застройку планируется отдать 74,6 тыс. кв. м. На указанной территории разрешено построить жилые дома до 8 этажей. Также запланировано строительство детсада на 120 мест неподалеку от 12-го Мастерового переулка. Предполагается, что численность населения вырастет на 1,1 тыс. человек.

На реализацию проекта будет дано 8 лет с момента заключения договора о КРТ. Застройщика будут искать путем торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Границы проектирования выделены фиолетовой линией

Фото: Приложение к постановлению Границы проектирования выделены фиолетовой линией

Фото: Приложение к постановлению

Алла Чижова