Ярославская делегация принимает участие в ПМЭФ-2026

Делегация Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Начали работу на XXIX ПМЭФ. У нас насыщенная деловая программа. Планируем провести серию встреч и подписать новые инвестиционные соглашения в различных сферах экономики»,— прокомментировал губернатор.

Также ярославская делегация примет участие в пленарном заседании форума с участием президента. Выступление Владимира Путина ожидается 5 июня.

ПМЭФ будет проходить с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Свое участие в мероприятии подтвердили более 130 стран.

Алла Чижова