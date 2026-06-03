В Ярославле водитель электросамоката отсудил свыше 800 тысяч за ДТП с машиной

В Ярославле суд взыскал с центра спортивной подготовки 823 тыс. руб. в пользу местного жителя, которого во время езды на электросамокате сбил служебный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Суд установил, что авария произошла в сентябре 2024 года. Представитель центра подготовки, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил столкновение с электросамокатом, которым управлял истец. В суде представитель надзорного ведомства настаивал, что водитель автомобиля не обеспечил контроль за движением транспортного средства.

В результате ДТП здоровью водителя электросамоката был причинен тяжкий вред. Последствиями аварии стали утрата трудоспособности, физические и нравственные страдания, связанные с необходимостью длительного лечения и невозможностью вести привычный образ жизни.

Суд взыскал с центра спортивной подготовки 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 23 тыс. руб. — материального ущерба.

Алла Чижова