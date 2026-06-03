«Большинство ошибок совершается еще до запуска проекта»

В России заработал «Пульт социального предпринимателя России». Это первая открытая аналитическая система по данному рынку. Инструмент разработал Фонд поддержки социальных проектов, основанный Агентством стратегических инициатив. Система объединяет данные о социальных предпринимателях из официальных государственных источников и позволяет анализировать ситуацию как по стране в целом, так и по отдельным регионам. Информация в систему поступает из открытых источников, включая ФНС, Росстат, ФССП, Роспатент и ЕФРСБ. О том, как новые аналитические методики помогут социальным предпринимателям России и Кубани оценивать рынок и снижать риски при запуске проектов,— рассказала бизнес-консультант, эксперт-практик Элина Малагова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Малагова

Фото: предоставлено автором Элина Малагова

Фото: предоставлено автором

«Главная ценность запуска Пульта социального предпринимателя России состоит не столько в появлении нового источника статистики, сколько в снижении стоимости управленческих и инвестиционных ошибок. На практике предприниматели чаще сталкиваются с дефицитом аналитики для принятия решений, чем с нехваткой финансирования или мер поддержки.

Большинство ошибок совершается еще до запуска или масштабирования проекта: при выборе ниши, оценке спроса, анализе конкурентной среды и прогнозировании устойчивости бизнес-модели.

До сих пор решения в социальном предпринимательстве принимались на основе отдельных кейсов и локального опыта. Единый аналитический инструмент позволяет увидеть рынок как целостную экосистему и оценивать его не только через социальную значимость, но и через бизнес-показатели.

Такие инструменты переводят конкурентный анализ из маркетинговой плоскости в экономическую. Обычно компании изучают рекламу, сайты и ценовую политику конкурентов. Однако для стратегических решений гораздо важнее понимать результаты: как развивается рынок, какие показатели выручки и рентабельности демонстрируют его участники, насколько устойчивы их бизнес-модели и сохраняется ли потенциал роста.

Фактически предприниматели получают доступ к элементам экономического конкурентного анализа, который ранее был доступен корпорациям, инвесторам и консультантам. Это позволяет объективнее оценивать положение на рынке, уровень конкуренции, потенциальную долю рынка и перспективы инвестиций.

Появляется возможность сравнивать собственные показатели со среднерыночными значениями. Предприниматели получат ответы на вопросы, которые раньше требовали дорогостоящих исследований: насколько перспективен сегмент, эффективна ли бизнес-модель по сравнению с рынком, существуют ли возможности для масштабирования и какова потенциальная скорость окупаемости вложений.

Наиболее интересен следующий этап развития таких платформ. Сегодня они помогают анализировать рынок, а завтра могут стать инструментом прогнозирования. Например, на основе подобных данных может быть создана карта неудовлетворенного социального спроса, позволяющая выявлять направления, где потребности населения растут быстрее предложения.

Это поможет предпринимателям России и в частности Краснодарского края находить перспективные ниши до того, как они станут высококонкурентными.

Еще одним полезным инструментом могла бы стать матрица "социальный эффект Х рыночная устойчивость", позволяющая оценивать проекты одновременно по общественной значимости и способности существовать без постоянной внешней поддержки.

В перспективе такие данные могут лечь в основу индекса социальных возможностей региона, который позволит оценивать не только текущее состояние сектора, но и потенциал для дальнейшего развития.

Сегодня конкурентное преимущество получают не те, у кого больше данных, а те, кто быстрее превращает их в решения, поэтому главный потенциал Пульта социального предпринимателя России заключается не в цифровизации статистики, а в переходе от анализа прошлого к прогнозированию будущих возможностей рынка».