Верховный суд направил на пересмотр спор о регистрации недостроя в Сочи

Жительница Сочи добилась пересмотра судебного спора, связанного с покупкой объекта незавершенного строительства. Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигурантка дела приобрела недостроенный объект, однако оформить право собственности на него не смогла. Для регистрации сделки требовалось участие продавца, но тот уклонялся от необходимых процедур. В результате покупательница обратилась в суд.

Районный суд, а затем апелляционная и кассационная инстанции отказали в удовлетворении иска. Суды сослались на данные Единого государственного реестра недвижимости, согласно которым собственником объекта числилась коммерческая организация. Исходя из этого, они пришли к выводу, что продавец не имел права распоряжаться недвижимостью.

Покупательница не согласилась с такими выводами и обратилась в Верховный суд России. В своей жалобе она указала, что ранее другой судебный акт уже подтвердил право собственности продавца на спорный объект. По ее мнению, на момент заключения договора купли-продажи именно он являлся законным владельцем недвижимости, поэтому отказ в регистрации права собственности оказался необоснованным.

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ обратила внимание, что между сторонами фактически возник спор не о том, кому принадлежит объект, а о том, что продавец не выполнил действия, необходимые для оформления перехода права собственности к покупателю.

Верховный суд указал, что нижестоящие инстанции не дали должной оценки этим обстоятельствам и не определили, какие нормы законодательства необходимо применять при рассмотрении спора. Кроме того, суды не учли ранее установленные обстоятельства, на которые ссылалась заявительница.

В результате Верховный суд отменил принятые по делу решения и направил материалы на новое рассмотрение. Теперь суду предстоит повторно изучить обстоятельства сделки и дать оценку доводам сторон с учетом позиции высшей судебной инстанции.

Мария Удовик