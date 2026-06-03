Ярославский ФК «Шинник» прошел лицензирование

Ярославский футбольный клуб «Шинник» прошел процедуру лицензирования РФС и получил право на участие в Первой лиге в сезоне 2026/27, а также в соревнованиях за Кубок России по футболу. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

«Таким образом, признано полное соответствие подразделений клуба всем жестким нормам, предъявляемым в предстоящем сезоне к участникам турниров»,— добавили в клубе.

Минувший сезон команда завершила на 8-м месте турнирной таблицы. Подготовку к новому сезону «черно-синие» начнут в июне на своей учебно-тренировочной базе «Белкино».

Алла Чижова