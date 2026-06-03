В Ярославской области выявлен очаг лейкоза

Государственная ветеринарная служба Ярославской области ввела карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории Ленинского сельского округа Пошехонского района. Приказ подписал и. о. руководителя службы Денис Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Карантин введен в связи с получением положительного результата при исследовании на лейкоз крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия введены до 27 января 2027 года в целях ликвидации заболевания и предупреждения его распространения.

Эпизоотическим очагом лейкоза признано животноводческое строение для содержания скота в личном подсобном хозяйстве в деревне Шульгино. С этой территории запрещен вывоз восприимчивых животных (за исключением вывоза на убой). Также в хозяйстве запрещены сбор и вывоз биологического материала для искусственного осеменения животных, использование быков-производителей для случки, совместное содержание, выпас и доение больных и здоровых животных.

Неблагополучными пунктами признаны деревни Аркино, Новленское, Петрино, Плешкино, Торопово, Яковлевское. На них запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.

Алла Чижова