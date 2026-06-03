Через порты Кубани с начала года экспортировали более 200 тысяч тонн кукурузы

Экспорт кукурузы через порты Краснодарского края за пять месяцев 2026 года превысил 200 тыс. тонн, сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным лабораторного и фитосанитарного контроля, за январь–май специалисты исследовали 198 тыс. тонн продукции, предназначенной для внешних поставок. Это значительно превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда экспорт кукурузы носил ограниченный характер и составил 20,1 тыс. тонн.

Как отметила директор Новороссийского филиала ЦОК АПК Лилия Кугушева, в текущем году расширилась география поставок: отгрузки осуществлялись в пять стран. Основным направлением остается Турция, на которую приходится около 86% экспорта — 169,4 тыс. тонн. Остальные объемы направлялись в Ливан, Албанию, Египет и Вьетнам. Годом ранее весь экспорт был сосредоточен на турецком рынке.

Поставки приобрели регулярный характер с ежемесячной динамикой. Наибольшие объемы перевалки через порты региона зафиксированы в январе и марте — 60,7 тыс. и 70,6 тыс. тонн соответственно. В феврале, апреле и мае показатели колебались в диапазоне от 17,6 тыс. до 25,3 тыс. тонн.

Все партии кукурузы перед отправкой проходят обязательный контроль качества и безопасности в Новороссийском филиале ЦОК АПК. Проверка осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 35245-2025, технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», а также условий контрактов и стандартов стран-импортеров.

Вячеслав Рыжков