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Гроза в Ярославской области сохранится до конца суток

В Ярославской области днем 3 июня ожидается гроза с сохранением до конца суток. Об этом предупреждает РСЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При грозе усилится ветер. В связи с ухудшением погодных условий МЧС прогнозирует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе всех видов транспорта, обрушением аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними»,— призвали в РСЧС.

Алла Чижова

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