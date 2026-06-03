Гроза в Ярославской области сохранится до конца суток
В Ярославской области днем 3 июня ожидается гроза с сохранением до конца суток. Об этом предупреждает РСЧС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При грозе усилится ветер. В связи с ухудшением погодных условий МЧС прогнозирует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе всех видов транспорта, обрушением аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев.
«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними»,— призвали в РСЧС.