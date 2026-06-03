Самострои на Мацесте снесут после решения кассационного суда

Судебная коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила законность требований администрации Сочи о сносе самовольных объектов строительства на улице Аллея Челтенхема. Кассационная инстанция оставила ранее принятые судебные решения без изменений, завершив многолетнее разбирательство в пользу городских властей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии курорта, судебные процессы по данному вопросу продолжались более пяти лет. Предметом спора стали объекты, возведенные на земельном участке по адресу улица Аллея Челтенхема, 4/1. Речь идет как о коттеджах, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0303007:48, так и о реконструкции существующего здания под комплекс апартаментов.

По данным администрации, которые предоставили «Ъ-Сочи», земельный участок площадью 24,4 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В ходе проверок уполномоченные органы выявили на его территории объекты самовольного строительства. Установлено, что работы выполнили без необходимых согласований и разрешений, а также с нарушением земельных, строительных и градостроительных требований.

На основании материалов проверки администрация Сочи обратилась в суд с иском о признании реконструкции объектов капитального строительства самовольной, их сносе и аннулировании записей о государственной регистрации прав. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила требования муниципалитета, а впоследствии данное решение поддержал и кассационный суд.

Исполняющий обязанности директора правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко отметил, что спор с застройщиком завершился в пользу муниципалитета. По его словам, требования администрации о признании самовольными как коттеджей, так и реконструкции старого здания под апартаментный комплекс признали законными.

Суд признал самовольной реконструкцию шестиэтажного объекта капитального строительства на указанном участке. Кроме того, застройщика обязали в течение двух месяцев снести пять объектов капитального строительства, включая шестиэтажное здание, три объекта незавершенного строительства на стадии трех этажей и еще один незавершенный объект этажностью в один этаж.

В администрации подчеркнули, что исполнение судебных актов находится на постоянном контроле городских властей. В настоящее время служба судебных приставов по Краснодарскому краю возбудила исполнительное производство, а работа по реализации судебных решений продолжается в установленном законом порядке.

На данный момент действующих разрешений на строительство на данном участке нет. Согласно Генеральному плану Сочи, территория относится к зоне отдыха, предназначенной для размещения оздоровительно-спортивных лагерей, объектов гостиничного обслуживания, территорий общего пользования, объектов общественного питания и коммунального обслуживания.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с начала 2025 года зарегистрировали 150 новых случаев самовольного строительства. Для сравнения, за тот же период в 2024 году их было 188, а за восемь месяцев 2023 года — 460.

Мария Удовик