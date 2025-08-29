В Сочи снесли четырехэтажный самострой после суда

В Сочи застройщик самостоятельно снес четырехэтажное здание после решения Хостинского районного суда и наложения судебными приставами обеспечительных мер, включая запрет на выезд за границу. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Городские власти выявили факт ведения работ без разрешительных документов на территории садоводческого товарищества «Медик» в Хостинском районе. Администрация подала иск о сносе постройки, который суд удовлетворил.

Федеральная служба судебных приставов наложила обеспечительные меры на нарушителя, после чего тот демонтировал объект своими силами.

Администрация Сочи активно работает над улучшением правопорядка в области земельных и градостроительных отношений. Это стало возможным благодаря совместным усилиям администрации города, прокуратуры, службы судебных приставов и департамента по надзору в градостроительной сфере Краснодарского края. Заместитель главы города Евгений Горобец сообщил, что за последние два года количество нарушений земельного законодательства снизилось в среднем на 30 случаев.

С начала 2025 года в Сочи зарегистрировали 150 новых случаев самовольного строительства. Для сравнения, за тот же период в 2024 году их было 188, а за восемь месяцев 2023 года — 460.

Городские власти принимают сообщения о незаконном строительстве по горячей линии 8-928-205-90-59. Все обращения проверяются с выездом на место.

Мария Удовик