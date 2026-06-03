Ярославский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Ярославля (Туношна) возобновил прием и выпуск воздушных судов после ночных ограничений. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в своем канале в «Максе» в 07:12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что запрет на полеты был введен в 01:08. Согласно онлайн-табло аэропорта, был задержан ночной рейс из Сочи и обратный вылет. Беспилотная опасность в регионе не объявлялась.

Одновременно запрет на полеты был снят в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги.