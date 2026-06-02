Под Ярославлем запретили купание в Которосли

В Гаврилов-Яме запретили купаться на городских пляжах реки Которосль. Об этом сообщили в окружной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение принято в связи с неудовлетворительными результатами последней проверки качества воды, не соответствующих по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

«Запрет будет действовать до получения положительных проб воды. Рекомендуем воздержаться от купания там, где установлены запрещающие знаки»,— сообщили в администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году в Ярославле открыты три официальных пляжа, один из них на Которосльной набережной. Мэрия еще не сообщала о результатах проверки проб воды.

Алла Чижова