В Ярославле назвали разрешенные и запрещенные места для купания в 2026 году

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, которым установлен срок купального сезона с 1 июня по 31 августа 2026 года. Опубликован соответствующий документ.

Постановление закрепляет перечень городских пляжей, а также потенциально опасных мест на водных объектах. В этом сезоне в городе, как и прежде, будут открыты три пляжа: на 1-й Норской, Тверицкой и Которосльной набережных.

На официальных пляжах до конца мая уберут мусор, выставят урны, скамейки, информационные щиты, места для спасателей и кабины для переодевания, а также проведут водолазные обследования и очистку дна. В реках же появятся буйки. Заключение о санитарном состоянии пляжей и пригодности воды для купания планируют получить до 1 июня.

Число запрещенных для купания мест выросло по сравнению с прошлым годом с 17 до 19. Так, в перечень потенциально опасных мест входят следующие объекты:

часть акватории Волги у Октябрьского моста в Заволжском районе и у Юбилейного моста в районе Тормозного шоссе, в районе Павловского парка, пристани «Толга», СНТ «Резинотехника-3», улицы Полушкина Роща, напротив парка «Стрелка» (от д. №84 до д. №110 по Тверицкой набережной), а также у Портовой набережной от д. №20 до №48;

часть акватории Которосли по обоим берегам у Толбухинского моста, в районе ж/д моста, старого и нового мостов в районе Которосльной набережной и поймы реки, по обоим берегам у Комсомольского моста;

обводненные карьеры в районе бывшей территории завода «Альтаир», улицы Шевелюха, улицы Папанина, 27;

пруды в Петропавловском парке, а также в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта;

часть акватории на водоразделе рек Которосли и Волги (от Закоторосльной до Портовой набережной).

В запрещенных для купания местах установят соответствующие знаки.

Алла Чижова