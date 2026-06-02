В Геленджике начали строить яхт-клуб и корпуса «Геленджик Марины»

В Геленджике стартовали строительные работы в рамках инвестпроекта «Геленджик Марина», предусматривающего создание яхт-клуба и корпусов многофункционального рекреационного комплекса. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города-курорта со ссылкой на инвестора — ООО «Морской Порт Геленджик».

Проект реализуется в микрорайоне Тонкий Мыс на территории бывшего грузового порта. Концепция предполагает создание яхтенной марины на 300 судов, благоустроенной набережной и парковой зоны площадью 3,7 га.

В состав комплекса войдут морской пассажирский терминал со смотровой площадкой, театр водных представлений на 400 зрителей, гостиница на 600 номеров, объекты торговли и общественного питания, а также детский развлекательный центр. Всего проектом предусмотрено строительство 14 объектов различного назначения.

В администрации города уточнили, что инвестор не сообщал о переносе сроков реализации проекта, а также об изменении его стоимости или корректировке финансово-экономической модели.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», завершение строительства курортного комплекса с яхтенной мариной планировалось к 2027 году. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался более чем в 100 млрд руб.

Вячеслав Рыжков