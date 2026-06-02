В находящихся в зоне риска подтоплений районах Кубани усилили группировки спасателей

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитетах региона усилены группировки спасателей на фоне подъема уровня воды в реках после обильных осадков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 2 июня, опасные отметки зафиксированы на реке Протока в районе хутора Галицын Славянского района, на реке Кубань у хутора Могукоровский Крымского района и на реке Горькая Балка в Новокубанском районе. Одновременно сохраняется превышение неблагоприятных уровней на реке Протока в станице Гривенской Калининского района, а также на Кубани в районе Анапы и Усть-Лабинского района.

В Крымском районе введен режим чрезвычайной ситуации в границах станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского из-за перелива воды из русла Кубани. В превентивном порядке проведена эвакуация жителей садоводческого товарищества «Йодник» в хуторе Западном и станице Троицкой. В пунктах временного размещения находятся 19 человек.

В Славянском районе продолжаются работы по укреплению защитных сооружений в связи с подъемом уровня воды в реке Кубань. К мероприятиям привлечены подразделения краевой противопожарной службы, «Кубань-СПАС» и муниципальные спасательные формирования. В хуторе Соболевском зафиксирован перелив дамбы, на месте ведутся аварийные работы. Из расположенного рядом СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек, специалисты ликвидируют образовавшийся проран.

Вячеслав Рыжков

