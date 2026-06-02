Путин наградил орденом худрука Волковского театра Валерия Кириллова
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Волковского театра, народного артиста России Валерия Кириллова. Президентский указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Фото: Волковский театр
Господин Кириллов награжден «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
«Эта почетная награда является символом высочайшего государственного признания и присуждается за создание высокохудожественных спектаклей, а также за выдающийся вклад в развитие, сохранение и популяризацию отечественного культурного наследия»,— прокомментировали в театре.
Валерий Кириллов окончил Ярославский государственный театральный институт (ЯГТИ) в 1989 году и сразу поступил на службу в театр им. Волкова. В 1990 – 2005 годах преподавал мастерство актера в ЯГТИ. С 2022 года — художественный руководитель театра.
Ранее Владимир Путин наградил этим же орденом коллектив Волковского театра.