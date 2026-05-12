Путин наградил Волковский театр орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил коллектив «Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова» орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что награда присуждена «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В Волковском театре отметили, что это честь для всего Ярославля.

«Мы гордимся каждым сотрудником Волковского театра — от блистательных артистов на сцене до незаменимых мастеров за кулисами. Это наше большое общее достижение, результат ежедневного труда всех цехов и подразделений»,— прокомментировали в театре.

Этим же указом президента награжден знаком отличия «За наставничество» директор МУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №3 им. В. И. Русанова» Николай Куликов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — электросварщик ручной сварки АО «Группа компаний «ЕКС» Алексей Архаров и электромонтажник ООО «Энергия Севера» Владимир Каллаш. Оба получили госнаграды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Волковского театра Татьяне Мальковой.

Алла Чижова