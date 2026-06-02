Ярославский суд прекратил дело о банкротстве Ленинского рынка

Арбитражный суд Ярославской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «Ленинский рынок». Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании банкротом рынка обратилась Межрайонная инспекция ФНС №10 по Ярославской области. Орган ссылался на наличие у общества неоплаченной задолженности. На 25 декабря 2025 года задолженность перед бюджетом составляла 6,8 млн руб. Дело было возбуждено 12 января 2026 года.

Ответчик возражал против удовлетворения заявления о банкротстве и представил доказательства погашения задолженности. На дату рассмотрения дела задолженность составляла 1,5 млн руб. Это и стало причиной для прекращения дела.

«АО "Ленинский рынок" перестало обладать признаками банкротства, которые предусмотрены Законом о банкротстве. Суд приходит к выводу, что заявителем нарушены условия, предусмотренные п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве, а именно: требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем два миллиона рублей»,— указано в определении суда.

Истцу также было отказано во введении процедуры наблюдения в отношении рынка.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия продала рынок Ленинского района 5 ноября 2020 года московской компании ООО «Дордой» за 145,27 млн руб. Инвестор планировал провести реконструкцию, но работы так и не начались, чем были обеспокоены депутаты.

Алла Чижова