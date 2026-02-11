Депутаты возмутились отсутствием реконструкции Ленинского рынка

В Ярославле инвестор, выкупивший Ленинский рынок, не приступил к реконструкции объекта. Ситуация вызвала беспокойство у членов постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета. Вопрос обсудили на заседании 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия продала рынок Ленинского района 5 ноября 2020 года московской компании ООО «Дордой» за 145,27 млн руб. Инвестор планировал провести реконструкцию, превратив рынок в общественное пространство и вложив 200 млн руб.

Председатель комиссии Константин Шлапак пояснил на заседании, что сейчас у объекта стоит глухой забор, а какие-либо работы не ведутся.

«Это центр Ленинского района, не совсем это все красиво смотрится. Я понимаю, что всякие бывают финансовые ситуации: люди выкупили участок с одними намерениями, потом эти намерения изменились»,— сказал господин Шлапак и предложил главе администрации Ленинского и Кировского районов Юрию Емцу организовать встречу с собственниками рынка.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин попросил отразить в протоколе заседания предложение о встрече с инвестором и привлечь к решению вопроса заместителя мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Елену Гудкевич.

«На самом деле все ранее обещанные сроки на сегодняшний день закончились»,— подчеркнул господин Калинин. Ранее сообщалось, что реконструкцию рынка хотят закончить к лету 2022 года.

Ленинский рынок был открыт в 1975 году. Общая площадь территории рынка составляет 6,6 тыс. кв. м. На территории расположено двухэтажное здание площадью более 3,4 тыс. кв. м и одноэтажное здание площадью 72,9 кв. м.

Алла Чижова