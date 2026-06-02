Власти определили способ обновления троллейбусного парка в Рыбинске

В Рыбинске будет заключен долгосрочный государственный контракт на пассажирские перевозки троллейбусами, одним из условий которого станет выход на маршруты нового подвижного состава с системой автономного хода. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

«Все троллейбусы будут оформлены в едином региональном стиле с надписями на бортах "Ятроллейбус", оснащены кондиционерами, системами бесконтактной оплаты проезда и видеонаблюдения, полностью адаптированы для маломобильных граждан»,— написал губернатор.

Контракт будет действовать до конца октября 2033 года. Вскоре власти объявят процедуру для поиска перевозчика. «Ъ-Ярославль» сообщал, что до конца года планируется полностью обновить троллейбусный парк Ярославля и Рыбинска. Так, в этом году для Ярославля намерены приобрести 46 единиц.

Алла Чижова