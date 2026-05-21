«ЯрГЭТ» возьмет в лизинг 14 троллейбусов за 720 млн

В Ярославле АО «Яргорэлектротранс» («ЯрГЭТ») возьмет в лизинг 14 троллейбусов большого класса с автономным ходом 20 км. Соответствующая информация отражена на портале закупок.

Предприятие намерено получить новый транспорт не позже 18 августа 2026 года, а платить за него планирует до 31 июля 2031 года. Всего 59 лизинговых периодов. Начальная цена контракта составляет 720 млн руб.

Перед приемкой новые троллейбусы пройдут обкатку. Все машины должны быть брендированы в стилистике ярославского транспорта.

Ранее покупку 14 троллейбусов анонсировал губернатор Михаил Евраев. Он также сообщал, что предприятие дооснастит автономным ходом еще 9 единиц из прошлых поставок. Кроме того, в августе в регион привезут 32 новых троллейбуса.

Алла Чижова