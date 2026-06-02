«Говорить о рекордных урожаях в этом году я бы не стал»

Май 2026 года поставил на Кубани рекорд по осадкам. Месяц выдался холодным и экстремально дождливым. Так, в Краснодаре месячная норма осадков (65 мм) превышена в пять раз (330 мм), сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Угрожает ли такая погода урожаю садоводов Краснодарского края, «Ъ-Кубань» рассказал отраслевой эксперт по управляемому росту и операционной эффективности агробизнеса Дмитрий Бобков.

Дмитрий Бобков

«Дожди, которые заливали Краснодарский край в течение апреля и мая, принесли много неприятностей садоводам. При этом в некоторых районах к этому добавились и низкие температуры, что очень негативно сказалось на цветении, работе пчел и формировании завязи. На отдельных участках некоторых хозяйств доходило до полного осыпания и 100% потери будущего урожая.

Помимо прямого ущерба завязи продолжительные осадки препятствовали своевременному проведению обработок средствами защиты растений от парши и плодожорок, что может привести к эпидемии болезней и вредителей, как это было у нас в крае пару лет назад при схожих погодных условиях в весенние месяцы и начале лета. А это в свою очередь скажется уже на качестве урожая, на доле самого рентабельного яблока — 1-й категории и снизит среднюю цену за кг.

Кроме того, продолжительные дожди препятствовали проведению большинства сезонных агротехнических работ. У некоторых хозяйств были задержки с обрезкой, с раскрытием противоградовой сетки. А большинство дождей в мае были грозовыми, и в некоторых районах неоднократно сопровождались градом, который наносил дополнительные повреждения будущим плодам.

Как позитивный эффект от обильных осадков можно отметить, что растет влагозаряд, есть на чем прирастать калибру яблока, идет пополнение накопительных резервуаров для будущего полива. Специалисты предполагают, что год будет опять непростым, но по другим причинам, чем два последних. К счастью, этой весной нас в целом миновали возвратные заморозки. Но после потерь предыдущих сезонов многие хозяйства сократили затраты на CЗР и удобрения, и не у всех будет возможность вытянуть урожай на обычный уровень.

Пока еще очень рано прогнозировать будущие объемы сбора плодов, так как существенный вклад в итоговые цифры вносит погода во второй половине лета, но говорить о рекордных урожаях я бы не стал и в этом году.

Рентабельность садоводческого бизнеса в среднем не увеличится, хотя у отдельных хозяйств в этом году может сработать положительная периодичность. А цена будет формироваться за счет инфляции, курса доллара, внешнеполитической конъюнктуры и урожая в СКФО. Однако прироста средней цены по году более 5% я не ожидаю.

Отмечу, что отпускная цена на яблоки во второй половине сезона (январь—июнь) сравнялась, а то и обогнала стоимость цитрусовых и бананов, и это становится критичным для большинства людей — мы подошли к пределу покупательной способности.

Если действительно все обернется плохо с болезнями и вредителями, то роста средней цены не будет из-за снижения доли яблока 1-го сорта, увеличения объемов падалицы и промпереработки».