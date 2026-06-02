«Единая Россия» завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму

«Единая Россия» завершила предварительное голосование для определения кандидатов на выборы депутатов Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Дмитрий Медведев отметил, что процедура прошла без нарушений. «Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдет на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы наш передовой отряд»,— подчеркнул председатель партии.

В электронном голосовании в Краснодарском крае приняли участие более 368 тыс. избирателей, что составляет 8,29% от их общего числа. В системе зарегистрировались почти 464 тыс. человек — более 10% от общего числа избирателей в регионе. Каждому участнику были доступны два бюллетеня: с кандидатами по федеральному избирательному округу и по одному из девяти одномандатных округов.

Наибольшую активность показали одномандатные округа № 56, 52 и 55. В Выселковском и Динском районах проголосовало почти 14% избирателей от общего числа зарегистрированных в муниципалитетах.

В праймериз на Кубани участвовал 221 кандидат (с учетом выдвижения и по списку, и по округу — 235), среди них 15% участников спецоперации. Среди участников около 80 действующих депутатов различного уровня, 39 представителей сфер образования и здравоохранения, 52 — из сферы промышленности и предпринимательства. 15% кандидатов — молодые люди до 35 лет. Большинство являются членами партии, 21% — сторонники, 12% — беспартийные. Мужчин среди участников было больше — 72%.

Окончательная конфигурация списка будет определена на первом этапе съезда партии, запланированном на конец июня. Тогда же будут утверждены списки кандидатов и лидеры региональных групп. Партия примет идеологический документ о будущем России, отражающий базовые взгляды на развитие страны и ее место в международной реальности. Второй этап съезда пройдет в августе с принятием новой народной программы.

Елизавета Ершова