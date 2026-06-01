В первую субботу июня в Геленджике откроют летний сезон

В Геленджике в первую субботу июня состоится официальное открытие летнего курортного сезона. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. При этом традиционный карнавал, как и в предыдущие годы, проводиться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По словам мэра, для жителей и гостей курорта подготовлена обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках вдоль городской набережной. Официальное открытие купального сезона на Центральном пляже намечено на 6 июня.

В рамках праздничной программы состоятся забег по терренкуру «Маркотх. Лето», а также первый фестиваль «Море. Сапы. Геленджик», который объединит спортсменов и любителей сапсерфинга.

Одним из центральных событий станет попытка установить рекорд России по приготовлению мидий. Предприятие «Дивноморская ракушка» планирует приготовить более 250 кг черноморских мидий местного производства.

В течение дня на курорте будут работать выставочные, спортивные и творческие площадки, а также мастер-классы. Кроме того, музейный комплекс Геленджика предоставит возможность бесплатно посетить все свои объекты.

К проведению мероприятий присоединились предприятия санаторно-курортного комплекса, объекты туристического показа, гостиницы и заведения общественного питания. Для жителей и гостей города они подготовили специальные предложения и скидки.

Вячеслав Рыжков