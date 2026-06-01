В Краснодаре завершили откачку воды по 10 адресам после ливней

В Краснодаре завершили откачку воды по 10 адресам после аномальных ливней. Подтоплены были 90 низменных участков дорог и 29 придомовых территорий, из них семь у многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по откачке воды уже закончены на улицах Мусоргского, Ягодина, Почтовой, в переулке Гаражном, проезде Кольцевом, переулке Каневском, а также в станице Старокорсунской на улице Чонгарской, в хуторе Ленина и жилом районе Новознаменском.

В настоящее время техника продолжает работать на улицах имени 40-й Мотострелковой бригады, Обрывной, Крупской, Ветеринарной, Триумфальной, Куликова Поля и в поселке Российском на улице 2-й Тверской. Также откачка проходит в переулке Веселом, проездах Кольцевом, 1-м Талалихина, 3-м Пригородном. Спасательные службы работают и на улицах Есенина и Парижской. Помимо ликвидации подтоплений, спасатели убирают с проезжих частей деревья, упавшие от сильного ветра.

В работах на территории краевого центра участвуют более 50 сотрудников городской Службы спасения и МКУ «Городская сеть ливневой канализации», 35 единиц спецтехники и 16 мотопомп.

За месяц в краевой столице зафиксировано 330 мм дождей, что превышает климатическую норму в пять раз. Только за последнюю неделю выпало 128 мм.

По поручению главы Краснодара Евгения Наумова все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Дорожники и спасатели контролируют ситуацию круглосуточно.

Для предотвращения паводков на Кубанской набережной, у Моста поцелуев, установлена водоналивная дамба протяженностью 100 м, в Музыкальном микрорайоне работает насос.

Администрация Краснодара напоминает, что штормовое предупреждение в краевом центре сохраняется до 2 июня.

Алина Зорина